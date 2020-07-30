КНДР испытала противокорабельные ракеты

30 июля, 2020, 08:13

Северная Корея испытала противокорабельную крылатую ракету

Как стало известно, ракета была выпущена с корабля в Японском море 6 июля и пролетела менее 100 км, сообщает Yonhap .

КНДР испытала ракету в своих регулярных летних учениях. Точный тип ракеты неизвестен.

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