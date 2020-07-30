КНДР испытала противокорабельные ракеты
30 июля, 2020, 08:13
Северная Корея испытала противокорабельную крылатую ракету
Как стало известно, ракета была выпущена с корабля в Японском море 6 июля и пролетела менее 100 км, сообщает Yonhap .
КНДР испытала ракету в своих регулярных летних учениях. Точный тип ракеты неизвестен.
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- Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие страны навсегда обеспечит ее безопасность в связи с "военными угрозами со стороны империалистических и враждебных сил".
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