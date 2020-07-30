 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирКНДР испытала противокорабельные ракеты

КНДР испытала противокорабельные ракеты


фото: Yonhap
Северная Корея испытала противокорабельную крылатую ракету

Как стало известно, ракета была выпущена с корабля в Японском море 6 июля и пролетела менее 100 км, сообщает Yonhap .

КНДР испытала ракету в своих регулярных летних учениях. Точный тип ракеты неизвестен.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

  • Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие страны навсегда обеспечит ее безопасность в связи с "военными угрозами со стороны империалистических и враждебных сил".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июля, 2020 четверг

29 июля, 2020 среда

больше новостей

30 июля, 2020 четверг

29 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать