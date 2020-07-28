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Espreso.tvОбществоКим Чен Ын заявил, что благодаря ядерному оружию КНДР "миру больше не угрожает война"

Ким Чен Ын заявил, что благодаря ядерному оружию КНДР "миру больше не угрожает война"


фото: reuters
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын считает, что ядерный арсенал КНДР является гарантией того, что в мире больше не будет ядерных войн

"Благодаря нашему надежному и эффективному ядерному средству запугивания на этой земле больше не будет войны, а безопасность и будущее нашей страны будут обеспечены навсегда", - цитирует CNN заявление Ким Чен Ына.

По словам северокорейского лидера, ядерное оружие позволит Северной Корее защитить себя от "давления и военных угроз со стороны империалистических и враждебных сил".

Заявление Ким Чен Ына было сделано в один из самых важных дней Северной Кореи: годовщину "победы корейского народа в отечественной освободительной войне", как Северная Корея называет Корейскую войну.

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Речь Ким Чен Ына является важным напоминанием о том, насколько трудно будет заключить соглашение о денуклеаризации КНДР, переговоры о котором между Вашингтоном и Пхеньяном зашли в тупик.

США и КНДР начали переговоры в 2018 году. Историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре. Во Вьетнаме в 2019 году прошел второй саммит, но переговоры провалились. Трамп объяснил провал саммита тем, что КНДР потребовала отмены всех международных санкций в обмен на демонтаж некоторых ядерных объектов.

На третьей встрече, которая состоялась в июне 2019 году в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, обе стороны согласились возобновить переговоры. Но и они зашли в тупик.

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