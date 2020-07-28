Одна большая волна: ВОЗ опровергла сезонность коронавируса

28 июля, 2020, 17:12

Всемирная организация здравоохранения признала, что пандемия коронавируса не зависит от сезонности, как это происходит с гриппом или другими похожими заболеваниями

Об этом заявила спикер ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает Reuters .

По ее словам, пандемия коронавируса развивается как одна большая волна с пиками и спадами.

"Люди все еще думают о сезонах. Нам всем нужно разобраться в том, что этот новый вирус... он ведет себя по-другому", - сказала Харрис.

В ВОЗ предостерегли от самоуспокоенности по поводу передачи инфекции летом в северном полушарии. Харрис заявила, что коронавирус не ведет себя как грипп или другие сезонные заболевания.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили об усиления пандемии и созывает чрезвычайную комиссию