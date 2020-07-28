Одна большая волна: ВОЗ опровергла сезонность коронавируса
28 июля, 2020, 17:12
Всемирная организация здравоохранения признала, что пандемия коронавируса не зависит от сезонности, как это происходит с гриппом или другими похожими заболеваниями
Об этом заявила спикер ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает Reuters .
По ее словам, пандемия коронавируса развивается как одна большая волна с пиками и спадами.
"Люди все еще думают о сезонах. Нам всем нужно разобраться в том, что этот новый вирус... он ведет себя по-другому", - сказала Харрис.
В ВОЗ предостерегли от самоуспокоенности по поводу передачи инфекции летом в северном полушарии. Харрис заявила, что коронавирус не ведет себя как грипп или другие сезонные заболевания.
Напомним, ранее в ВОЗ заявили об усиления пандемии и созывает чрезвычайную комиссию
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