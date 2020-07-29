 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИран проводит масштабные военные учения: отработали атаку на американский авианосец.ВИДЕО

Иран проводит масштабные военные учения: отработали атаку на американский авианосец.ВИДЕО


фото: reuters
Иран проводит масштабные воздушные и морские учения возле стратегического места в Персидском заливе

Среди прочего, военные отработали атаку на авианосец США, сообщает агентство Tasnim.

Военные учения под кодовым названием "Великий пророк-14" проходят с участием военно-морских и аэрокосмических сил Ирана.

"Несколько подразделений военно-морского и аэрокосмического дивизиона IRGC участвуют в маневрах с участием ракет, кораблей, беспилотников и радаров и предназначены для отработки как наступательных, так и оборонительных задач, при этом иранские силы проводят ракетные, беспилотные и минно-посадочные операции против ошибочных целей противника во время учений ", - говорится в сообщении

Напомним, ранее иранский пассажирский лайнер перехватили американские истребители .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июля, 2020 среда

больше новостей

29 июля, 2020 среда

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать