Иран проводит масштабные военные учения: отработали атаку на американский авианосец.ВИДЕО

29 июля, 2020, 12:03

Иран проводит масштабные воздушные и морские учения возле стратегического места в Персидском заливе

Среди прочего, военные отработали атаку на авианосец США, сообщает агентство Tasnim.

Военные учения под кодовым названием "Великий пророк-14" проходят с участием военно-морских и аэрокосмических сил Ирана.

"Несколько подразделений военно-морского и аэрокосмического дивизиона IRGC участвуют в маневрах с участием ракет, кораблей, беспилотников и радаров и предназначены для отработки как наступательных, так и оборонительных задач, при этом иранские силы проводят ракетные, беспилотные и минно-посадочные операции против ошибочных целей противника во время учений ", - говорится в сообщении

Напомним, ранее иранский пассажирский лайнер перехватили американские истребители .