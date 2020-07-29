Иран проводит масштабные военные учения: отработали атаку на американский авианосец.ВИДЕО
Среди прочего, военные отработали атаку на авианосец США, сообщает агентство Tasnim.
Военные учения под кодовым названием "Великий пророк-14" проходят с участием военно-морских и аэрокосмических сил Ирана.
"Несколько подразделений военно-морского и аэрокосмического дивизиона IRGC участвуют в маневрах с участием ракет, кораблей, беспилотников и радаров и предназначены для отработки как наступательных, так и оборонительных задач, при этом иранские силы проводят ракетные, беспилотные и минно-посадочные операции против ошибочных целей противника во время учений ", - говорится в сообщении
Напомним, ранее иранский пассажирский лайнер перехватили американские истребители .
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