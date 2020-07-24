Иранский лайнер совершил опасный маневр, когда к нему подлетели американские истребители: есть пострадавшие (ВИДЕО)

24 июля, 2020, 15:02

Американские истребители F-15 приблизились к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Airlines рейса Тегеран-Бейрут

Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Отмечается, что из-за воздушных маневров пострадали несколько пассажиров на борту.

Пресс-секретарь МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что в случае, если с иранским самолетом что-то произойдет, американские ВВС полностью понесут ответственность за это.

Позже в соцсетях появилось видео, снятое на борту иранского самолета.

Как видно на опубликованном видео, когда к самолету для его сопровождения приблизился американский истребитель, пилот лайнера совершил резкий маневр.

Из-за этого на борту Airbus началась паника, а несколько пассажиров в результате инцидента получили травмы.

В военном руководстве США заявили, что, когда F-15, следуя обычной процедуре, подлетел к пассажирскому самолету, чтобы лучше его рассмотреть, пилот лайнера запаниковал, поэтому и осуществил опасный маневр.