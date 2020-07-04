Во Львове впервые в Украине проведена тройная трансплантация: сердца и двух почек

4 июля, 2020, 14:07

В ночь на субботу, 4 июля 2020 года, во Львовской городской клинической больнице скорой медицинской помощи впервые провели операцию по тройной трансплантации. Здоровые донорские органы пересадили пациенту с тяжелой болезнью сердца и двум людям, у которых отсутствовали обе почки

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщил главный врач Коммунальной городской клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Олег Самчук, передает Еспресо.TV.

"Донором стал 58-летний львовянин, который получил несовместимые с жизнью травмы - это было падение с высоты. После тщетных попыток спасти пациента наши специалисты констатировали у мужчины смерть мозга, что является прямым показанием к трансплантации, а его мама и сестра дали согласие на забор органов, чтобы те подарили возможность жить другим людям. Сердце получил 57-летний житель Коростеня, которого пять лет назад поразил инфаркт. Его сердце потеряло упругость и уже не могло качать кровь. Другого выхода, кроме пересадки, мужчина не имел. Почки получили также мужчины: один из Львова, второй из Тернопольщины. Операции начались после полуночи и продолжались до восьми утра ", - рассказал Олег Самчук.

"Трансплантация сердца длилась около семи часов, прошла успешно, пациент уже разговаривает и находится в сознании. Его жизненные показатели стабильны и угрозы жизни нет", - отметил в комментарии "Эспрессо" хирург, заведующий первого хирургического отделения больницы Игнат Герич.

В КЛШМД отметили, что сочувствуют, но одновременно очень благодарны родным мужчины, который стал донором: "Несмотря на потерю и горе, они дали согласие на трансплантацию органов близкого человека, когда медиками была констатирована смерть мозга в результате тяжелой черепно-мозговой травмы. Его сердце и почки дали шанс на полноценную жизнь трем другим людям ".

В эксклюзивном комментарии для "Эспрессо" Игнат Герич рассказал больше о ходе операции и ее особенности.

- Это первая операция по пересадке сердца во Львове. Благодаря чему она стала возможной?

- Во львовской больнице это стало возможным из-за того, что расширили реанимационное отделение и к нам попадают самые тяжелые больные со всей Западной Украины. К сожалению, большинство из них умирают. До сих пор у нас не было законодательства, которое позволяло отбирать из их числа доноров для трансплантации. Сейчас это стало возможным.

В чем особенность ситуации с донорами? У тяжелых больных бывают такие состояния, когда наступает смерть головного мозга, но тело и органы еще остаются живыми в течение определенного времени, пока окончательно не прекратит деятельность мозг. Это такая переходная грань, когда точно известно, что человек уже не выживет, но его внутренние органы еще не погибли. Это состояние должны констатировать 10 врачей. Наши врачи прошли специальную стажировку и могут оценивать с помощью специальной аппаратуры и своих знаний это состояние, когда человека можно признать донором органов.

- В чем особенность и сложность именно этой операции, с тройной трансплантации?

К нам попал пациент, который, к сожалению, был в таком состоянии в результате травмы, спасти его не удалось. Но его органы еще были прогнозируемо жизнеспособны. Врачи констатировали смерть головного мозга, а его родственники дали согласие на то, чтобы с помощью этих органов можно было спасти три человеческие жизни.

У него совершили забор сердца и двух почек. Это надо было сделать одномоментно и очень быстро, поскольку очень мало времени, чтобы удалить орган и пересадить его другому человеку. Каждую минуту определенное количество клеток органа отмирает.

Прошло около суток с момента определения, что травмы пациента несовместимые с жизнью, до начала трансплантации. За это время наши медики провели огромную работу по подготовке всего необходимого. Параллельно на другом операционном столе происходила подготовка пациента, которому проводили трансплантацию. Этот человек имел тяжелую болезнь сердца, которая могла привести к тому, что в ближайшие недели он умер бы от сердечной недостаточности.

Трансплантация длилась около семи часов, прошла успешно, пациент уже разговаривает и находится в сознании. Его жизненные показатели стабильны и угрозы жизни нет.

Параллельно была осуществлена трансплантация почек двум пациентам, у которых отсутствовали обе почки. Они полностью зависели от аппарата искусственной почки и каждые несколько дней должны были проходить процедуру диализа. Эти две операции тоже прошли успешно. Пациенты в сознании, они контактные, но с почкой есть особенность: она очень чувствительна к отторжению. Иммунная система определяет ее как инородное тело и пытается уничтожить. Поэтому сейчас пациенты принимают специальные препараты, подавляющие иммунитет и «знакомящие» организм с новым органом. Перед операцией провели специальные высокоточные тесты, которые показали высокую совместимость этих двух пациентов с донором, но все же опасность отторжения сохраняется еще в течение 2-3 недель.

То есть отмечу еще раз: у нас впервые провели тройную трансплантацию от одного донора и спасли сразу три жизни.

- Эта операция была проведена в сотрудничестве с киевскими коллегами из Института сердца. Будете ли в дальнейшем проводить операции с ними, сможете ли уже самостоятельно делать их?

- Мы и в дальнейшем будем проводить операции по трансплантации сердца, но есть такие требования, что врачи должны провести определенное количество операций с более опытными коллегами, перенимая нужные знания и навыки. Нам нужно осуществить еще несколько таких совместных операций, и тогда уже сможем проводить их самостоятельно. Что касается почек, то мы полностью автономны в этой деятельности.

- В вашей больнице в последнее время много достижений в хирургии, в частности успешно пришивали утраченные пальцы. А какие планы расширения спектра помощи?

- В ближайшее время мы будем готовы к увеличению наших возможностей, а именно - можем начинать операции по трансплантации легких. Также готовимся к трансплантации конечностей. Трансплантология в Украине находится на очень низком уровне, и мы фактически начинаем ее. Отмечу, что провести трансплантацию с одной стороны является спасением пациента, а с другой - это экономия бюджетных денег, которые идут на очень дорогой гемодиализ, или помощь в пересадке органов за рубежом.

У нас очень большая потребность в таких операциях. В Украине на очереди стоят, наверное, тысячи людей в ожидании пересадки сердца и десятки тысяч - пересадки почек.

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