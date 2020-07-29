Венгрия сохранит вето на заседаниях Украина-НАТО, - посол

29 июля, 2020, 18:42

Венгрия будет сохранять вето на заседаниях комиссии Украина-НАТО на уровне министров

Об этом сообщил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, в Украине сегодня есть три реформы, которые, случайно, все три, очень негативны для венгров: это реформа образования, использования языка и административная реформа. Каким-то образом эти три, в определенном смысле широких взгляда, очень прогрессивные, очень европейские реформы наносят постоянного ухудшения прав меньшинств. Это главная проблема ", - сказал Ийдярто.

Дипломат подчеркнул, что Венгрия будет сохранять вето на заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров.

"Понятно, Венгрия не рада этому вето комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Но пока мы не увидим какого-то прогресса с украинской стороны, мы должны сохранять его", - пояснил он.

При этом Ийдярто отметил, что поддержка Венгрией предоставления Украине статуса партнера программы расширенных возможностей НАТО продемонстрировала, что у нее никогда не было намерения заблокировать украинский путь в Альянс.

"Я думаю, эта ситуация с партнерством расширенных возможностей продемонстрировала, что у нас никогда не было намерения заблокировать украинский путь в НАТО. Что мы делаем, так это блокируем политическую организацию, консультативный орган в сотрудничестве НАТО и Украиной на уровне министров для того, чтобы выразить нашу серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией с правами меньшинств в Украине ", - отметил он.

Посол также добавил, что НАТО совершенно не чужды такие принципы, как демократия, в частности права человека и права меньшинств.

"Украина должна вернуться к политике, которую она вела до принятия закона "Об образовании", закона "О высшем образовании" и закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Это три закона, которые резко критиковала венгерская сторона", - сказал Ийдярто .

Венгрия будет блокировать заседание комиссии Украина - НАТО решения вопроса о языке образования своего нацменьшинства в Закарпатье.