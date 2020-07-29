29 июля, 2020, 08:44

По состоянию на утро 29 июля количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 выросло на 1022 человека

Об этом передает Еспресо.TV.

Всего с начала пандемии таких случаев на территории страны - 67 597. Из них 1650 летальных, 37 394 пациента выздоровели. Всего проведено 998 299 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 650 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2660 случаев;

Волынская область - 3694 случая;

Днепропетровская область - 1364 случая;

Донецкая область - 861 случай;

Житомирская область - 1764 случая;

Закарпатская область - 5008 случаев;

Запорожская область - 767 случаев;

Ивано-Франковская область - 4342 случая;

Кировоградская область - 697 случаев;

г. Киев - 7932 случая;

Киевская область - 3629 случаев;

Львовская область - 9248 случаев;

Луганская область - 122 случая;

Николаевская область - 563 случая;

Одесская область - 3104 случая;

Полтавская область - 414 случаев;

Ривненская область - 5837 случаев;

Сумская область - 467 случаев;

Тернопольская область - 2852 случая;

Харьковская область - 3556 случаев;

Херсонская область - 224 случая;

Хмельницкая область - 1086 случаев;

Черновицкая область - 5751 случай;

Черкасская область - 910 случаев;

Черниговская область - 745 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 июля 2020 г. в Центр поступило 1429 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 119 431 сообщения о подозрении на COVID-19.

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