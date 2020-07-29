В Китае - рекордное количество новых зараженных коронавирусом за три месяца
Об этом сообщает CNA.
"Китай заявил о 101 новом случае коронавируса, самом высоком суточном показателе за прошедшие три месяца", - говорится в сообщении.
По данным Комиссии, из 101 нового случая 98 были обнаружены в северо-западном Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Еще три случая COVID-19 считают завезенными из-за рубежа.
Отмечается, что в последний раз такое большое количество случаев заболевания коронавирусом в КНР было обнаружена 13 апреля. Тогда было объявлено о 108 заражениях.
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Всего в стране уже зарегистрировано 84 060 людей с COVID-19.
Всего в мире инфицировалось коронавируса 16911605 человек. Среди антилидеров - США, Бразилия, Индия и Россия.
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