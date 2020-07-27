Во Вьетнаме обнаружили более заразный тип коронавируса: с курортного Дананга эвакуируют 80 тыс. туристов

27 июля, 2020, 18:05

Власти Вьетнама объявили об эвакуации 80 тысяч туристов из курортного города Дананг в связи со вспышкой более заразного типа коронавируса

Как сообщили в правительственной газете, четыре из пяти случаев COVID-19, подтвержденных в минувшие выходные, связаны с тремя больницами в Дананзи.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Нгуена Тхань Лонг, геномный анализ показал, что в городе распространяется новый тип COVID-19, который является более заразным.

За прошедшие выходные коронавирус подтвердили у трех жителей Дананга и одного жителя соседней провинции Куангнаме. Два пациента находятся в тяжелом состоянии и требуют подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, власти обязали пройти двухнедельный карантин всех, кто связан с вышеупомянутыми больницами.

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По информации Reuters , к вечеру понедельника, 27 июля, в Дананзи обнаружили еще 11 зараженных коронавирусом.

В аэропорту Дананга в связи с массовым выездом образовались огромные очереди. Для эвакуации туристов, в основном вьетнамцев, надо не менее чем четыре дня. Из Дананга ежедневно выполняют около 100 рейсов в 11 вьетнамских городов.

После возвращения из Дананга в другие районы страны туристам придется отправиться на карантин на 14 дней.

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Напомним, что 25 июля во Вьетнаме сообщили о первом за более чем три месяца случае заражения коронавирусом, который не был ввезен в страну из-за рубежа.

Всего с начала пандемии во Вьетнаме было зарегистрировано 431 случай заражения коронавирусом и ни одного летального.