В кризисные времена лучше хранить сбережения в разных валютах, - инвестбанкир
"Поскольку сейчас кризисные времена, стоит вкладывать деньги в активы, привязанные к иностранным валютам: евро, доллары, другие валюты - иены, фунты. Не менее 30% должны быть в национальной валюте, в гривне ", - сказал Козак.
По его словам, долгосрочной инвестицией может быть вклад в недвижимость: "Если это большая сумма - то, например, домик в Болгарии, там цены в евро".
"Таким образом мы получим диверсификацию сразу по нескольким направлениям: Украина - это облигации, гривна; Америка - акции, доллары; Европа - недвижимость, евро ", - резюмировал инвестбанкир.
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Ранее Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, советовал выбрать гривневые депозиты для краткосрочных сбережений и долларовые - для долгосрочных.
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