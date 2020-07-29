В кризисные времена лучше хранить сбережения в разных валютах, - инвестбанкир

29 июля, 2020, 15:45

Хранить деньги стоит, используя несколько валют и инструментов. Такой совет дал Тарас Козак, президент инвестиционной группы "Универ", в эфире программы "Эспрессо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо"

"Поскольку сейчас кризисные времена, стоит вкладывать деньги в активы, привязанные к иностранным валютам: евро, доллары, другие валюты - иены, фунты. Не менее 30% должны быть в национальной валюте, в гривне ", - сказал Козак.

По его словам, долгосрочной инвестицией может быть вклад в недвижимость: "Если это большая сумма - то, например, домик в Болгарии, там цены в евро".

"Таким образом мы получим диверсификацию сразу по нескольким направлениям: Украина - это облигации, гривна; Америка - акции, доллары; Европа - недвижимость, евро ", - резюмировал инвестбанкир.