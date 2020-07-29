УПЛ: Где и когда смотреть решающий матч за путевку в Лигу Европы
29 июля, 2020, 07:07
В финале плей-офф УПЛ за место в Лиге Европы ковалевский "Колос" сыграет с "Мариуполем"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В полуфинале плей-офф "Мариуполь" победил "Александрию" со счетом 2:1, а "Колос" одолел "Днепр-1" (4:1). Ранее в Лигу чемпионов вышли "Шахтер" и "Динамо", а в Лигу Европы "Заря" и "Десна".
Чемпионат Украины по футболу
Плей-офф Лиги Европы
Финал
29 июля
"Колос" - "Мариуполь"
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало в 19:30
Прямая трансляция на телеканале УНИАН
- Напомним, 25 июля в полуфинале плей-офф чемпионата Украины за место в Лиге Европы "Мариуполь" победил в гостях "Александрию" .
- Напомним, 25 июля в другом полуфинале плей-офф за выход в Лигу Европы "Колос" победил "Днепр-1" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-