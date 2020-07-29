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Espreso.tvСпортУПЛ: Где и когда смотреть решающий матч за путевку в Лигу Европы

УПЛ: Где и когда смотреть решающий матч за путевку в Лигу Европы


фото: koloskovalivka.com
В финале плей-офф УПЛ за место в Лиге Европы ковалевский "Колос" сыграет с "Мариуполем"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В полуфинале плей-офф "Мариуполь" победил "Александрию" со счетом 2:1, а "Колос" одолел "Днепр-1" (4:1). Ранее в Лигу чемпионов вышли "Шахтер" и "Динамо", а в Лигу Европы "Заря" и "Десна".

Чемпионат Украины по футболу

Плей-офф Лиги Европы

Финал

29 июля

"Колос" - "Мариуполь"

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало в 19:30

Прямая трансляция на телеканале УНИАН

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