"Мариуполь" победил "Александрию" в плей-офф за место в Лиге Европы
25 июля, 2020, 21:25
В полуфинале плей-офф чемпионата Украины за место в Лиге Европы "Мариуполь" победил в гостях "Александрию"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Мариуполь" вперед на 28-й минуте вывел Павел Полегенько. "Александрия" отыгралась на 35-й минуте усилиями Дениса Безбородко.
Победу "Мариуполю" на 83-й минуте принес Алексей Кащук.
"Мариуполь" победил "Александрию" 2:1 и стал вторым финалистом плей-офф за место в Лиге Европы. В решающем матче за путевку в ЛЕ мариупольцы 29 июля встретятся с "Колосом".
Чемпионат Украины
Плей-офф за место в Лиге Европы. полуфинал
25 июля
"Александрия" - "Колос" 1:2
Голы: Безбородко, 35 - Полегенько, 28 Кащук, 83
- Напомним, 25 июля в другом полуфинале плей-офф за выход в Лигу Европы "Колос" победил "Днепр-1" .
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