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Espreso.tvСпорт"Мариуполь" победил "Александрию" в плей-офф за место в Лиге Европы

"Мариуполь" победил "Александрию" в плей-офф за место в Лиге Европы


фото: facebook
В полуфинале плей-офф чемпионата Украины за место в Лиге Европы "Мариуполь" победил в гостях "Александрию"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Мариуполь" вперед на 28-й минуте вывел Павел Полегенько. "Александрия" отыгралась на 35-й минуте усилиями Дениса Безбородко.

Победу "Мариуполю" на 83-й минуте принес Алексей Кащук.

"Мариуполь" победил "Александрию" 2:1 и стал вторым финалистом плей-офф за место в Лиге Европы. В решающем матче за путевку в ЛЕ мариупольцы 29 июля встретятся с "Колосом".

Чемпионат Украины

Плей-офф за место в Лиге Европы. полуфинал

25 июля

"Александрия" - "Колос" 1:2

Голы: Безбородко, 35 - Полегенько, 28 Кащук, 83

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