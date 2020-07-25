"Мариуполь" победил "Александрию" в плей-офф за место в Лиге Европы

25 июля, 2020, 21:25

В полуфинале плей-офф чемпионата Украины за место в Лиге Европы "Мариуполь" победил в гостях "Александрию"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Мариуполь" вперед на 28-й минуте вывел Павел Полегенько. "Александрия" отыгралась на 35-й минуте усилиями Дениса Безбородко.

Победу "Мариуполю" на 83-й минуте принес Алексей Кащук.

"Мариуполь" победил "Александрию" 2:1 и стал вторым финалистом плей-офф за место в Лиге Европы. В решающем матче за путевку в ЛЕ мариупольцы 29 июля встретятся с "Колосом".

Чемпионат Украины

Плей-офф за место в Лиге Европы. полуфинал

25 июля

"Александрия" - "Колос" 1:2

Голы: Безбородко, 35 - Полегенько, 28 Кащук, 83

Напомним, 25 июля в другом полуфинале плей-офф за выход в Лигу Европы "Колос" победил "Днепр-1" .

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