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Espreso.tvЭкономикаШмыгаль поручил Кабмину обеспечить Крюковский вагонзавод госзаказом

Шмыгаль поручил Кабмину обеспечить Крюковский вагонзавод госзаказом


фото: cfts.org.ua
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам обеспечить Крюковский вагоностроительный завод госзаказом на минимум 70 вагонов

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает ЕспресоTV .

"В ближайшее время мы вместе с представителями завода, профильными министрами, "Укрзализныцей" договорились определить механизм приобретения и запуска еще 70 (вагонов - ред.)", - сказал Шмыгаль.

Премьер также попросил Министерство инфраструктуры, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также Министерство финансов как можно быстрее провести все необходимые совещания и обеспечить еще в этом году предприятие госзаказом как минимум на 70 вагонов.

Шмыгаль добавил, что 28 июля состоялась оплата за первые 18 вагонов, которые уже изготовлены.

Он отметил важность того, чтобы стратегические предприятия были загружены работой и могли обеспечивать продукцией как Украину, так и экспортировать за границу.

"Президент Украины Владимир Зеленский говорил о необходимости производства и закупки 90 пассажирских вагонов уже в этом году", - подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что будет просить Министерство иностранных дел сделать реформу соответствующих дипломатических представительств и переориентировать их на поддержку экспорта украинских производителей.

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