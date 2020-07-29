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Espreso.tvЭкономикаS&P повысило кредитный рейтинг "Укрзализныци" до "В-"

S&P повысило кредитный рейтинг "Укрзализныци" до "В-"


фото: 5.ua
Рейтинговое агентство S & P повысило долгосрочный кредитный рейтинг "Укрзализныци" до уровня "В-" с "ССС"

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Одно из ведущих международных рейтинговых агентств Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" до уровня "B-" с "CCC", - говорится в сообщении.

По словам и.о. председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, это повышение стало следствием активного внедрения антикризисной программы компании и недавнего успешного завершения процесса реструктуризации финансового долга перед Сбербанком (Украина), которое положительно отразилось на состоянии ликвидности компании и позволит обеспечить необходимый уровень финансирования текущих расходов.

Согласно сообщению S&P, повышение кредитного рейтинга отражает снижение долговой нагрузки на ликвидность в текущем периоде после подписания Укрзализныцей соглашений по реструктуризации долга перед банком. Учитывая негативное влияние пандемии на финансовые рынки, Укрзализныцей были реализованы необходимые шаги и достигнуто соглашение с банком об отсрочке погашения долга на срок до трех лет с возможностью досрочного погашения долга.

Вместе с тем «негативный» прогноз рейтинга отражает неопределенность именно по внешней среды, в которой находятся Укрзализныця и другие компании, а также потенциальные риски, связанные с этим.

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