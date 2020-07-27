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Espreso.tvЭкономикаУкрзализныця реструктуризировала $200 млн долга перед украинским "Сбербанком"

Укрзализныця реструктуризировала $200 млн долга перед украинским "Сбербанком"


фото: 5.ua
Укрзализныця завершила сделку по реструктуризации долга на сумму $200 млн перед украинским "Сбербанком", который подлежал погашению до конца года

Об этом сообщила пресс служба "Укрзализныци".

Согласно сообщению, "Укрзализныця" успешно завершила сделку по реструктуризации долга на сумму около $200 млн, подлежащего погашению до конца 2020 года. Подписание соответствующих соглашений состоялось на прошлой неделе со вступлением в окончательную силу после принятия соответствующего решения НБУ.

В пресс-службе отметили, что компания подверглась значительному негативному влиянию пандемии коронавируса.

"Реализованные на текущий момент антикризисные меры, которые находились в пределах полномочий Укрзализныци, позволили сбалансировать денежный поток и оптимизировать деятельность. Но, для поддержания надлежащего уровня ликвидности и социальной функции Укрзализныци компании было необходимо реструктурировать обязательства перед Сбербанком (Украина) на сумму около 200 млн долларов США, подлежащих выплате 31.07.2020 г.", - отметили в пресс-службе.

По информации компании, реструктуризация этого долга проведена на срок до трех лет с возможностью досрочного погашения. Компания планирует дальнейшее рефинансирование долга с международного рынка капиталов или от одного из украинских банков.

Отмечается, что соглашение будет иметь положительный эффект на состояние ликвидности компании и позволит обеспечить необходимый уровень финансирования текущих расходов.

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