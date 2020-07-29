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Espreso.tvОбществоРезников заявил, что хотел бы привлечь США и Великобританию к переговорам по ОРДЛО и Крыму

Резников заявил, что хотел бы привлечь США и Великобританию к переговорам по ОРДЛО и Крыму

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что хотел бы привлечь Великобританию и США к переговорам о возвращении ОРДЛО и Крыма

Об этом сообщил в интервью "Радио НВ" .

"Я отношусь положительно к этой идее, потому что существует одна история, о которой давно начали забывать. Это Будапештский меморандум, в котором подписавшими, в том числе являются Соединенные Штаты и Великобритания. Мне кажется, что как серьезные игроки на международной площадке, как стратегические партнеры Украины, было бы хорошо, если бы они могли присоединиться к переговорам и помочь Украине восстановить нашу территориальную целостность и суверенитет в тех пределах, которые признаны международно ", - заявил Резников.

Он добавил, что надо строить площадку для переговоров, на которой будут поднимать вопрос оккупированного Крыма.

  • Выполнять функции главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию на Донбассе будет вице-премьер Алексей Резников.

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