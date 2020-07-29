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Espreso.tvОбществоРазумков назвал главные условия проведения выборов в ОРДЛО

Разумков назвал главные условия проведения выборов в ОРДЛО


фото: rada.gov.ua
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только при определенных условиях и без политического пиара

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Разумков отметил, что выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только при определенных условиях.

"Совокупность демократии, возможности свободного волеизъявления и безопасности - это три главные позиции, без которых невозможно проведение любых выборов", - отметил Разумков.

Он отметил, что выборы не должны проходить, если жизнь или здоровье людей находится в опасности.

При этом он добавил, что проведение выборов в ОРДЛО нельзя делать для политического пиара.

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