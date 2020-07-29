"В суд должен прийти пострадавший": Федина заявила, что ей вручили обвинительный акт по делу об "угрозах" Зеленскому

29 июля, 2020, 17:31

Нардеп от фракции "Европейская солидарность" София Федина заявила, что ей вручили обвинительный акт по делу об "угрозах" президенту Украины Владимиру Зеленскому

Об этом депутат заявила в эфире телеканала Прямой.

Федина сообщила, что сегодня, 29 июля, ей вручили обвинительный акт по делу об "угрозах" Зеленскому.

"На самом деле этот обвинительный акт является итогом так называемого процесса следствия, после вручения обвинительного акта дело передается непосредственно в суд", - отметила Федина.

По ее словам, когда дело будет в суде, то Зеленский должен будет прийти на заседание.

"До этого в суд должен прийти потерпевший и он должен заявить, чем же мы его так напугали, что ему было так страшно, и в чем в наших словах угроза его жизни", - отметила Федина.

По мнению депутата, подобные дела - это шаг к тотальной цензуре.

"Это первая ласточка к тотальной цензуре и тотальному рождению тоталитаризма в нашей стране, когда у нас есть большой Зе, который боится большого Пу и в результате будет наказывать каждого, кто говорит правду о ситуации на передовой", - сказала Федина.

В октябре 2019 года украинская доброволец Маруся Звиробий вместе с нардепом от "Европейской солидарности" Софией Фединой в видеообращении обсудили грубое общение президента Владимира Зеленского с добровольцем в Золотом, предположив, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

Печерский районный суд Киева избрал Звиробий меру пресечения в виде личного обязательства. Звиробий обязали носить электронный браслет.

Суд избрал Федине меру пресечения в виде личного обязательства .

Впоследствии, Печерский районный суд Киева принял решение о продлении еще на 2 месяца сроков следствия по делу, фигурантами которого являются волонтер Маруся Звиробий и народный депутат София Федина

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