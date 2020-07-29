 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Шахтер" оспаривает японского футболиста со "Спартаком" и ЦСКА

"Шахтер" оспаривает японского футболиста со "Спартаком" и ЦСКА


фото: Getty Images
Японский полузащитник ПСВ Рицу Доан может продолжить карьеру в донецком "Шахтере"

Об этом сообщает voetbal4u.com.

22-летний вингер уже в ближайшее трансферное окно может сменить клуб. Кроме "Шахтера" японцем интересуются московские ЦСКА и "Спартак", а также английский "Саутгемптон".

В нынешнем сезоне Рицу Доан провел 27 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 ассиста. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника составляет 6,5 млн евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июля, 2020 среда

больше новостей

29 июля, 2020 среда

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать