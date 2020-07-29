"Шахтер" оспаривает японского футболиста со "Спартаком" и ЦСКА
29 июля, 2020, 14:14
Японский полузащитник ПСВ Рицу Доан может продолжить карьеру в донецком "Шахтере"
Об этом сообщает voetbal4u.com.
22-летний вингер уже в ближайшее трансферное окно может сменить клуб. Кроме "Шахтера" японцем интересуются московские ЦСКА и "Спартак", а также английский "Саутгемптон".
В нынешнем сезоне Рицу Доан провел 27 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 ассиста. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника составляет 6,5 млн евро.
- 28 июля стало известно, что нападающий донецкого "Шахтера" Владислав Вакула может стать игроком венгерского "Ференцвароша" .
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