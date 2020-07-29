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Espreso.tvОбщество"Ни одного раненого и погибшего": Хомчак отчитался Зеленскому о начале перемирия

"Ни одного раненого и погибшего": Хомчак отчитался Зеленскому о начале перемирия


фото: golos.ua
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что с начала перемирия ни один украинский военный не был ранен и убит

Об этом он доложил президенту Зеленскому на совещании, передает пресс-служба ОП.

Хомчак отметил, что режим прекращения огня выполняется обеими сторонами, единичные случаи нарушения не имеют системного характера.

"С начала действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня не было ни одного раненого и погибшего", - говорится в сообщении.

Хомчак добавил, что в зоне ООС ситуация стабильно контролируется, больных COVID-19 нет.

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