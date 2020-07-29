"Ни одного раненого и погибшего": Хомчак отчитался Зеленскому о начале перемирия
29 июля, 2020, 15:14
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что с начала перемирия ни один украинский военный не был ранен и убит
Об этом он доложил президенту Зеленскому на совещании, передает пресс-служба ОП.
Хомчак отметил, что режим прекращения огня выполняется обеими сторонами, единичные случаи нарушения не имеют системного характера.
"С начала действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня не было ни одного раненого и погибшего", - говорится в сообщении.
Хомчак добавил, что в зоне ООС ситуация стабильно контролируется, больных COVID-19 нет.
- Ночью 27 июля в зоне ООС начал действовать новый режим прекращения огня .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-