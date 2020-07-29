Месси возглавил рейтинг самых больших неудачников среди пенальтистов
Об этом сообщает Transfermarkt .
Среди представителей чемпионатов Испании, Италии, Англии, Германии и Франции в 21 веке Месси не забил пенальти больше всех - 22.
Второе и третье места делят португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и бывший нападающий "Ромы" итальянец Франческо Тотти - по 18 нереализованных одиннадцатиметровых.
Топ-10 рейтинга:
1. Лионель Месси, "Барселона" - 22
2-3. Криштиану Роналду, "Ювентус" - 18
2-3. Франческо Тотти, "Рома" - 18
4. Антонио Ди Натале, "Удинезе" - 14
5. Эдинсон Кавани, ПСЖ - 13
6-7. Уэйн Руни, "Дерби Каунти", МЮ - 12
6-7. Серхио Агуэро, "Манчестер Сити" - 12
8-10. Роналдиньо, "Барселона" - 10
8-10. Ван Нистелрой, МЮ - 10
8-10. Ариц Адурис, "Атлетик" - 10
- Напомним, 15 июля Лионель Месси возглавил рейтинг лучших футболистов 21 века по соотношению голов к сыгранным матчам.
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