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Espreso.tvСпортМесси возглавил рейтинг самых больших неудачников среди пенальтистов

Месси возглавил рейтинг самых больших неудачников среди пенальтистов


фото: Getty Images
Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси не реализовал одиннадцатиметровых больше всех среди футболистов пяти сильнейших лиг в XXI веке

Об этом сообщает Transfermarkt .

Среди представителей чемпионатов Испании, Италии, Англии, Германии и Франции в 21 веке Месси не забил пенальти больше всех - 22.

Второе и третье места делят португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и бывший нападающий "Ромы" итальянец Франческо Тотти - по 18 нереализованных одиннадцатиметровых.

Топ-10 рейтинга:

1. Лионель Месси, "Барселона" - 22

2-3. Криштиану Роналду, "Ювентус" - 18

2-3. Франческо Тотти, "Рома" - 18

4. Антонио Ди Натале, "Удинезе" - 14

5. Эдинсон Кавани, ПСЖ - 13

6-7. Уэйн Руни, "Дерби Каунти", МЮ - 12

6-7. Серхио Агуэро, "Манчестер Сити" - 12

8-10. Роналдиньо, "Барселона" - 10

8-10. Ван Нистелрой, МЮ - 10

8-10. Ариц Адурис, "Атлетик" - 10

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