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Espreso.tvСпортМесси признан самым эффективным форвардом века

Месси признан самым эффективным форвардом века


фото: Reuters
Аргентинский футболист Лионель Месси возглавил рейтинг лучших футболистов 21 века по соотношению голов к сыгранным матчам

Об этом сообщает Give Me Sport .

Лионель Месси в 726 матчах за "Барселону" забил 630 голов и получил коэффициент 0,87 мяча за игру. На втором месте - португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (0,77), который забил 626 голов в 812 играх. Замкнул тройку польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски (0,73), на его счету 345 голов в 472 играх.

Рейтинг лучших футболистов 21 века по соотношению голов к сыгранных матчей

1. Лионель Месси (0,87)

2. Криштиану Роналду (0,77)

3. Роберт Левандовски (0,73)

4. Луис Суарес (0,67)

5. Неймар (0,65)

6. Килиан Мбаппе (0,65)

7. Кейн (0,63)

8. Златан Ибрагимович (0,62)

9. Эдинсон Кавани (0,61)

10. Рууд Ван Нистелрой (0,60)

11. Серхио Агуэро (0,59)

12. Радамель Фалькао (0,58)

13. Тьерри Анри (0,57)

14. Роналдо (0,56)

15. Паулета (0,56)

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