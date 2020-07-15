Месси признан самым эффективным форвардом века

15 июля, 2020, 11:50

Аргентинский футболист Лионель Месси возглавил рейтинг лучших футболистов 21 века по соотношению голов к сыгранным матчам

Об этом сообщает Give Me Sport .

Лионель Месси в 726 матчах за "Барселону" забил 630 голов и получил коэффициент 0,87 мяча за игру. На втором месте - португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (0,77), который забил 626 голов в 812 играх. Замкнул тройку польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски (0,73), на его счету 345 голов в 472 играх.

Рейтинг лучших футболистов 21 века по соотношению голов к сыгранных матчей

1. Лионель Месси (0,87)

2. Криштиану Роналду (0,77)

3. Роберт Левандовски (0,73)

4. Луис Суарес (0,67)

5. Неймар (0,65)

6. Килиан Мбаппе (0,65)

7. Кейн (0,63)

8. Златан Ибрагимович (0,62)

9. Эдинсон Кавани (0,61)

10. Рууд Ван Нистелрой (0,60)

11. Серхио Агуэро (0,59)

12. Радамель Фалькао (0,58)

13. Тьерри Анри (0,57)

14. Роналдо (0,56)

15. Паулета (0,56)

15 июля стало известно, что Криштиану Роналду может стать первым в истории игроком , забившим 50 голов в чемпионатах Италии, Испании и Англии.

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