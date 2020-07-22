Малиновский помог "Аталанте" остаться в чемпионской гонке в Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Малиновский начал матч в запасе и вышел на замену на 66-й минуте. К тому времени "Аталанта" уже повела в счете 1: 0 - на 63-й минуте забил Луис Муриель.
"Аталанта" победила "Болонью" 1: 0, набрала 74 очка и вышла на второе место в турнирной таблице. Лидирует с 80 пунктами "Ювентус", у "Интера" 72 балла, "Лацио" имеет 69 очков. У всех конкурентов команды из Бергамо - есть по матчу в запасе.
Всего на счету Малиновского в нынешнем сезоне 39 матчей, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.
Чемпионат Италии
35-й тур
21 июля
"Аталанта" - "Болонья" 1: 0
Гол: Муриель, 63
- Напомним, 18 июля в 34-м туре чемпионата Италии "Аталанта", с Русланом Малиновским в составе, сыграла вничью с "Вероной" .
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