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Espreso.tvСпортЛидера "Динамо" Вербича прооперировали в Германии

Лидера "Динамо" Вербича прооперировали в Германии


фото: Getty Images
Лидер киевского "Динамо" Беньямин Вербич был прооперирован в Мюнхене

Об этом футболист сообщил в Instagram.

Полузащитник киевлян сообщил, что операция прошла успешно.

"Операция прошла идеально, вернусь в кратчайшие сроки", - написал словенский нападающий под фото.

В текущем сезоне 26-летний Беньямин Вербич провел 37 матчей, забил 14 мячей и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 4,8 млн евро.

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