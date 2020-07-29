Лидера "Динамо" Вербича прооперировали в Германии
29 июля, 2020, 19:19
Лидер киевского "Динамо" Беньямин Вербич был прооперирован в Мюнхене
Об этом футболист сообщил в Instagram.
Полузащитник киевлян сообщил, что операция прошла успешно.
"Операция прошла идеально, вернусь в кратчайшие сроки", - написал словенский нападающий под фото.
В текущем сезоне 26-летний Беньямин Вербич провел 37 матчей, забил 14 мячей и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 4,8 млн евро.
- 6 июля стало известно, что лидер киевского "Динамо" Беньямин Вербич считает, что сборная Словении обыгрывает Украину в очном противостоянии.
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