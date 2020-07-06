Словения вас обыграет: лидер "Динамо" Вербич пригрозил сборной Украины

6 июля, 2020, 15:15

Лидер киевского "Динамо" Беньямин Вербич считает, что сборная Словении обыграет Украину в очном противостоянии

Об этом сообщает footballua.tv .

Словенском футболисту нравится игра сборной Украины.

"У вас очень хорошая команда сейчас. Я смотрел матч с Португалией, мне очень понравилось. Здорово наблюдать за одноклубниками в сборной Украины. Миколенко очень хорошо сыграл против чемпиона Европы. Если бы Украина и Словения снова встретились - мы вас обыграем", - сказал Вербич.

В текущем сезоне 26-летний Беньямин Вербич провел 34 матча, забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 4,8 млн евро.

30 октября Вербич заявил, что овладел русским языком и не видит необходимости изучать украинский.