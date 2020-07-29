 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ мире зафиксировали почти 250 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки

В мире зафиксировали почти 250 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки


фото: Reuters
По состоянию на 28 июля в мире зарегистрировали 247 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Больше всего новых случаев зафиксировали в США - 64,7 тыс. В Индии заболели около 50 тыс., в Бразилии - более 41 тыс., в Колумбии - более 10 тыс.

Жертвами коронавируса в этот день стали 5567 больных.

Всего за время пандемии в мире обнаружили 16 млн 883 тыс. случаев заболевания. От осложнения болезни умерли 662 тыс. человек, вылечились - 10 млн 446 тыс.

null

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июля, 2020 среда

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

29 июля, 2020 среда

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать