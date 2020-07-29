В мире зафиксировали почти 250 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки
29 июля, 2020, 08:24
По состоянию на 28 июля в мире зарегистрировали 247 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Больше всего новых случаев зафиксировали в США - 64,7 тыс. В Индии заболели около 50 тыс., в Бразилии - более 41 тыс., в Колумбии - более 10 тыс.
Жертвами коронавируса в этот день стали 5567 больных.
Всего за время пандемии в мире обнаружили 16 млн 883 тыс. случаев заболевания. От осложнения болезни умерли 662 тыс. человек, вылечились - 10 млн 446 тыс.
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