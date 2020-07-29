Кабмин поддержал экспериментальное внедрение э-билета: Криклий рассказал об этапах проекта

29 июля, 2020, 16:21

Кабинет министров поддержал запуск экспериментального проекта по внедрению единого электронного билета - он будет проходить в три этапа

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил на странице в Facebook.

"На заседании правительства поддержали введение экспериментального проекта по внедрению единого электронного билета", - написал Криклий.

Он отметил, что введение электронного билета будет происходить поэтапно "для удобства пассажиров".

По информации Криклия, первый этап будет предусматривать внедрение э-билета на железнодорожные перевозки (Киев-Харьков, Киев-Одесса и Киев-Львов), а также метрополитена. Второй этап охватит все железнодорожные перевозки и весь муниципальный транспорт Киева. На третьем этапе добавятся внутренние авиа и автобусные перевозки с расширением географии городов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb