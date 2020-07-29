Евросоюз принял пакет санкций против Китая

29 июля, 2020, 12:20

Совет Европейского Союза принял пакет ограничительных мер в ответ на принятый Китаем закон о национальной безопасности Гонконга

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

"ЕС решил принять согласованный пакет мер в ответ на принятие (Китаем, - ред.) Закона о национальной безопасности (Гонконга, - ред.), который должен быть имплементирован на уровне ЕС и/или государств-членов, если это считается целесообразным, в соответствующих сферах их компетенции", - говорится в пресс-релизе.

Согласно решению Совета ЕС, теперь будут учитывать последствия закона о нацбезопасности Гонконга при рассмотрении вопросов убежища, миграции, виз и политики жительства.

Также вводятся ограничения к Китаю на экспорт оборудования и технологий, которые могут использоваться в Гонконге для репрессий, перехвата внутренних коммуникаций или кибернаблюдения.

Рассматриваются возможности расширения финансирования стипендий и академических обменов с участием студентов и университетов Гонконга.

Среди прочего, ЕС будет оказывать поддержку гражданскому обществу Гонконга и продолжит мониторить судебные процессы в отношении демократических активистов в регионе.

Совет ЕС призывает до конца года провести мониторинг имплементации китайского закона о нацбезопасности Гонконга и влияния от пакета мер, принятых Европейским Союзом.

Напомним, 15 июля президент США Дональд Трамп утвердил санкции против Китая за притеснения автономии Гонконга.