Экс-тренер "Динамо" раскритиковал Суркиса за приглашение Луческу

29 июля, 2020, 13:46

Бывший главный тренер "Динамо" Леонид Буряк назвал приглашение в киевский клуб румына Мирчи Луческу нонсенсом

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1" .

По словам Буряка, назначение Луческу главным тренером "Динамо" он считает нонсенсом, но, несмотря на это, желает румыну на новой должности успеха.

"Президент принял решение, подписали контракт. Ну что мы будем обсуждать Да, это неприятно и ненормально. Однако такое решение имеет право на жизнь. Дай бог, чтобы получилось. Я не злорадствую, а думаю о "Динамо". Люди, которые принимали это решение - часть "Динамо". Я поиграл в киевском клубе 13-14 лет, поэтому не воспринимаю этого решения. Для меня это нонсенс", - сказал Буряк.

67-летний Леонид Буряк выступал за "Динамо" с 1973 до 1984 года и вместе с киевлянами стал обладателем Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года.

В 2003-2004 годах возглавлял сборную Украины, в 2015 году тренировал "Динамо".

Напомним, 23 июля легендарный украинский футболист и тренер Олег Блохин заявил, что назначение Мирчи Луческу в "Динамо" это "плевок в душу" .

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