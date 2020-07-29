Доллар может потерять статус резервной валюты, - Goldman Sachs

29 июля, 2020, 11:45

Goldman Sachs Group считает, что положение доллара США как мировой резервной валюты находится под угрозой, о чем свидетельствует недавний рост цен на золото

Об этом пишет Bloomberg .

По мнению стратегов Goldman, доллар сталкивается с несколькими рисками, а именно: курс Федерального резерва США может сместиться в сторону "инфляционного уклона", рост политической неопределенности и растущие опасения, связанные с очередным всплеском коронавирусной инфекции в стране.

Накопление задолженности в результате пандемии может привести к эскалации страхов.

Рекордное ралли золота отражает растущее беспокойство относительно мировой экономики. Банк повысил свой 12-месячный прогноз цен на золото с 2 тыс долларов до 2,3 тыс долларов за унцию.

Падение доллара происходит на фоне прогнозов обесценивания доллара после исторического соглашения стран Европейского Союза, которые одобрили пакет мер по спасению экономики от коронавируса, что подтолкнуло рост евро и приведет к первому в истории выпуску совместного долга.

Для Goldman Sachs растущий уровень долга в США, который сейчас превышает 80% валового внутреннего продукта страны, и в других странах повышает риск того, что центральные банки и правительства могут допустить ускорение инфляции.

"В результате раздутые балансы центробанков и огромное предложение денег создают большую вероятность того, что когда-нибудь в будущем, после нормализации экономической активности, у центральных банков и правительств появится соблазн для повышения инфляции с целью облегчения накопленного долгового бремени ", - говорят аналитики Goldman.