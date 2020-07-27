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Espreso.tvОбществоЦены на золото побили почти 9-летний рекорд

Цены на золото побили почти 9-летний рекорд


фото: bank.gov.ua
Цена золота 27 июля превысило $1943 за унцию, превысив рекорд, установленный в сентябре 2011 года

Об этом сообщает CNBC.

"В ходе торгов на азиатских рынках в понедельник цена на унцию золота сначала превысила $1931, после чего ненадолго повысилась к рекордным $1943,9275. Предыдущий рекорд цены унции золота был установлен в сентябре 2011 года - тогда она достигала $1921,18", - говорится в сообщении.

Сейчас цена составляет $1940,01 за унцию.

Как отмечается, причиной роста цен на золото является беспокойство инвесторов по поводу отношений США и Китая, а также пандемии коронавируса. Поэтому инвесторы вкладывают в золото, которое считается безопасным активом.

  • В конце января цена на золото на мировых рынках взлетела до максимальной отметки более чем за шесть лет в связи с опасениями распространения нового смертельного коронавируса за пределы Китая.

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