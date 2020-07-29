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Espreso.tvОбществоБолее половины жителей трущоб Мумбаи переболели коронавирусом, - исследование

Более половины жителей трущоб Мумбаи переболели коронавирусом, - исследование


фото: reuters
В крупнейших трущобах Индии в Мумбаи коронавирус обнаружили у половины жителей, свидетельствуют данные исследования

Как пишет Al Jazeera , власти Индии провели выборочное тестирование жителей трущоб на антитела к коронавирусу.

Анализы образцов крови, взятых у 6936 случайно отобранных людей, показали, что у 57% жителей трущоб и 16% людей, проживающих в других районах Мумбаи, есть антитела к коронавирусу.

В Мумбаи, где около 40% жителей живут в трущобах, на сегодняшний день зарегистрировано более 110 000 случаев заражения и более 6000 летальных случаев.

В дебрях Дхарави, крупнейших в городе и известных по фильму Миллионер из трущоб, проживает около миллиона человек, а плотность населения превышает 250 000 человек на квадратный километр.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в Индии число зараженных коронавирусом превысило 1,5 млн человек. От COVID-19 в стране погибли более 34 тысячи человек.

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Всего в мире инфицировано коронавирусом 16 911 605 человек. Среди антилидеров - США, Бразилия, Индия и Россия.

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