Аэропорт "Киев" открыл пункт тестирования на COVID-19

29 июля, 2020, 16:42

В аэропорту "Киев" открылся пункт тестирования пассажиров на COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Киев".

"Итак, пассажиры, которые только что прилетели в международный аэропорт "Киев", могут пройти ПЦР-тестирование в специальном пункте, который после открытия международного сообщения заработал в аэропорту", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что тестирование осуществляется в общедоступной зоне, у медпункта на первом этаже Терминала А. Тестирование проходят преимущественно пассажиры, прилетевшие из "красной зоны", но по желанию его могут пройти и другие.

Так, по информации пресс-службы, стоимость услуги составляет 1700 грн за человека. Услугу можно оплатить онлайн на сайте клиники, наличными или банковской картой.

"В пункте тестирования медработник берет мазок из горла и носа, после чего материал направляется на исследование в лабораторию Института микробиологических исследований IMD. Результат исследования поступит на е-мейл пассажира в течение 24 часов", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что результаты тестов лаборатория также отправляет в Центр общественного здоровья. При наличии отрицательного результата, пассажир получит сообщение приложении "Дий дома" о снятии с резервации и прекращении действия 14-дневного самоизоляции.

В пресс-службе добавили, что время работы пункта тестирования в аэропорту "Киев" можно узнать по телефону горячей линии 8 999.

Напомним, 16 июля тесты на COVID-19 начали делать во Львовском аэропорту.

Правительство смягчило карантинные ограничения при въезде в Украину, увеличив показатель для определения стран со значительным распространением COVID-19 с 40 до 55 активных случаев на 100 тыс. населения.

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