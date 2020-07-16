Во львовском аэропорту начали делать тесты на Covid-19

16 июля, 2020, 14:30

В международном аэропорту Львов им. Данила Галицкого начали проводить тестирование на Covid-19. Пункт сбора анализов официально открыли сегодня, 16 июля, - сообщил пресс-центр аэропорта

"Сегодня, 16 июля, 23 пассажира, которые прилетели из Лондона во Львов, изъявили желание сделать ПЦР тесты в аэропорту. Медицинская процедура вместе с оформлением длится 15 мин", - говорится в сообщении.

Результаты тестов будут готовы через 24 часа. Лаборатория автоматически подавать результаты в приложение "Действуй дома".

Тесты могут сдать ухе желающие, но тестирование не является обязательным. Оно рассчитано на пассажиров, прилетающих из стран так называемой "красной зоны". Такие путешественники обязаны проходить двухнедельную самоизоляцию. Но самоизоляция не будет требоваться при отрицательного результата теста.

Тесты проводит лаборатория "УНИЛАБ". ПЦР-тест на Covid-19 сейчас стоит 1350 грн, тест на антитела - 480 грн за каждый класс. Отмечено, что оплатить проведение теста можно только онлайн.

Напомним, оборудования по сбору анализов для тестирования на Covid-19 во Львовском аэропорту начали устанавливать 14 июля .

Фото с официальной фейсбук-страницы аэропорта