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Espreso.tvОбществоЗакарпатские пралеса получили официальный статус памятника

Закарпатские пралеса получили официальный статус памятника


фото: openforest.org.ua
В Хустском районе Закарпатской области создали три первых пралесовых памятника природы

За соответствующее решение проголосовал Закарпатский областной совет.

Статус пралесовых памятников природы получили "Природные леса Березовского лесничества" (34 га), "Лес и квазипралесы Вишкивского лесничества" (65,5 га) и "Естественные леса Нижнебыстровского лесничества" (123,8 га), сообщает WWF-Украина, по инициативе которого леса получили охранный статус .

Статус пралесных памятников природы запрещает все виды рубок, строительство сооружений, прокладку путей, выпас скота, проезд транспорта и любую другую хозяйственную деятельность человека, которая может повредить лесной экосистеме.

Кроме того, вокруг пралесовых памятников природы устанавливаются охранные зоны шириной не менее двойной высоты деревьев первобытного леса. В этих зонах также запрещаются сплошные санитарные и постепенные рубки.
В фонде отмечают, что такая категория природно-заповедного фонда, как "пралесовых памятник природы", является сравнительно новой. Она появилась в Законе "О природно-заповедном фонде Украины" 2017 года, вместе с появлением в Лесном кодексе Украины понятий "пралес, квазипралес и природный лес".

Таким образом теперь в Украине существует только семь пралесовых памятников природы общей площадью 328,5 га. Кроме трех новосозданных на Закарпатье, еще четыре находятся во Львовской области.

Пралесами, квазипралесами и природными лесами называют леса, развитие которых происходило без хозяйственного воздействия человека. Поэтому им, как правило, свойственна сложная структура, в них не нарушены процессы естественной лесной динамики, включая существование мозаики кластеров деревьев разного возраста; такие леса имеют значительное количество мертвой древесины.

  • Напомним, как сообщалось, в начале июля ученые начали исследование Славского лесхоза, где надеются обнаружить древневековые леса. Перед тем 530 гектаров квазипралесов и природных лесов обнаружили в Сколевском государственном лесохозяйственном предприятии на Львовщине.

 

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