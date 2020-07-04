В Славском лесхозе ищут старовозрастные леса

4 июля, 2020, 16:16

Представители ОО "Дунай-Карпатская Программа" начали исследования лесов на территории Славского лесхоза

Целью исследования является выявить старовозрастные (более 120 лет) леса, похожие на те, которые нашли недавно на Сколивщине, сообщает Еспресо.TV .

"Работы в Славском только начались, задержка была обусловлена, очевидно, не слишком большим желанием сотрудничества", - рассказали "Еспресо" в организации. Однако дело сдвинулось, предположительно, благодаря содействию областного управления лесного хозяйства. Сколько времени продлятся работы, пока сказать сложно, ведь они только стартовали.

Недавно Дунай-Карпатская Программа при поддержке Фонда Уитли (Whitley Fund for Nature) завершила работы в Сколивском государственном лесохозяйственном предприятии. Здесь удалось обнаружить 530 гектаров квазипралесов и природных лесов. Массивы старовозрастных лесов нашли вблизи сел Каменка, Труханов, Коростив и Козева Сколевского района. При этом старовозрастные леса растут и в низкогорье, и на участках, граничащих с лугами на вершинах гор. Больше всего таких лесов - в Розгирчанском лесничестве, в окрестностях села Розгирче.

"Лесхоз очень удивил нас. Во-первых, ответственным отношением и пониманием необходимости работать для сохранения уникальных лесов. Во-вторых, ведением хозяйства, которое сохранило для нас и будущих поколений нетронутые лесные массивы с уникальным многообразием связанной с ними жизни", - отметили в ОО "Дунай-карпатская программа".

Во Львовском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства уточнили, что обследование лесов продолжалось в течение мая-июня. Его провели на общей площади 597 гектаров в пяти лесничествах ГП "Сколивское лесное хозяйство". Согласно выводам ученых, обнаружено 290,4 га квазипралесов и 278,2 га естественных буковых и буково-пихтовых лесов.

По итогам проведенных обследований состоялось совещание, на котором представители ГП "Сколивское лесное хозяйство" согласилось предоставить статус природных лесов и квазипралесов обнаруженным участкам после получения научного заключения, исключить из планов рубок и обеспечить строгую охрану таких лесов.

Обнаруженные лесные участки, особенно в условиях изменений климата, играют крайне важную роль в обеспечение водного баланса гор, защищают население от пагубных последствий наводнений, паводков, оползней и селей. Они являются уникальным центром дикой природы, а с новым статусом будет гарантия, что эту роль они будут выполнять и в будущем.

Справка

ОО Дунай-Карпатская Программа - это команда специалистов и ученых по вопросам экологии, охраны природы, устойчивого развития природных экосистем, лесного хозяйства, водно-болотных угодий, экологического правоведения и других проблем сохранения и устойчивого развития окружающей среды. Она проводит научные исследования и готовит экспертные заключения по оценке воздействия на окружающую среду.

Дунай-Карпатская Программа создана в ноябре 2009 года с целью развития и формирования Всемирной сети WWF (Всемирного фонда дикой природы) в Украине. До 2016 года выполняла роль юридического представителя WWF в Украине. С осени 2018-го организация изменила концепцию своего формирования и развития и стала организацией экспертной среды по вопросам экологии, охраны природы и устойчивого развития природных экосистем.

Сейчас ОО "Дунай-Карпатская Программа" совместно с лесниками Львовщины проводит работы по обследованию лесов в государственных лесохозяйственных предприятиях на предмет выявления древостоев, которые имеют признаки естественных лесов, старовозрастных лесов, пралесов и предоставления таким лесам соответствующего охранного статуса.