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Espreso.tvОбществоYouTube заблокировал российский пропагандистский канал "Царьград"

YouTube заблокировал российский пропагандистский канал "Царьград"

Аккаунт на YouTube телеканала "Царьград ТВ", который принадлежит российскому бизнесмену Константину Малофееву, заблокирован в связи с нарушением законодательства о санкциях и правилах торговли

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Google.

"Google соблюдает все законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем, что аккаунт нарушает эти законы, то предпринимаем соответствующие действия", - сообщили в пресс-службе.

Основатель телеканала "Царьград ТВ" Константин Малофеев находится под санкциями США с конца 2014 года в связи с российской агрессией против Украины.

В апреле аналогичный ответ компания предоставила на вопрос издания о причинах блокировки аккаунта в Google и связанного с ним канала на YouTube агентства "РИА ФАН", что входит в медиагруппу "Патриот", попечительский совет которой возглавляет предприниматель Евгений Пригожин, известный как "повар Путина ", который также находится под санкциями США.

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По данным телеканала, администрация сервиса приняла решение и о блокировании Google-аккаунта и канала сообщества "Двуглавый орел" в сервисе YouTube. Его основателем является также Малофеев.

"Царьград ТВ" - интернет-телеканал, основанный в 2015 году Малофеевым. Позиционирует себя как "первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал".

Российский бизнесмен Константин Малофеев одним из первых россиян попал в западные санкционные спискки. Ему приписывают "заслуги" по аннексии Россией Крыма, его бывшие сотрудники Игорь Гиркин и Александр Бородай играли огромную роль в развертывании конфликта на украинском Донбассе. Сам Малафеев не скрывал, что организовывал финансирование гибридной российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

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