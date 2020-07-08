В Литве заблокировали трансляцию пропагандистских каналов RT

8 июля, 2020, 19:47

Литва решила заблокировать трансляцию группы пяти пропагандистских каналов RT (Russia Today)

Об этом сообщает Delfi .

"С учетом информации Министерства иностранных дел Литовская комиссия по радио и телевидению решил остановить ретрансляцию на территории Литовской Республики пяти программ RT", - сказал BNS глава комиссии Мантас Мартишюс.

По его словам, решение вступает в силу с даты его опубликования онлайн, то есть с четверга.

Мартишюс добавил, что решение остановить программы принято из-за санкций в отношении Киселева.

"Господин Киселев - он не должен получать выгоду, так ретрансляция программ останавливается. Это было сделано в Латвии, а сейчас - и в Литве", - добавил Мартишюс.

По данным комиссии, в Литве показывают пять каналов сети RT: сам RT, его версию RT HD, RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD.

Пропагандистскую российскую сеть каналов RT, которая в прошлом называлась Russia Today, ранее запретил Национальный совет по электронным СМИ Латвии.

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