28 июля, 2020, 18:02

В Египте пять девушек-блогеров суд приговорил к двум годам лишения свободы за "аморальность" и "торговлю людьми"

Об этом сообщает Reuters .

Каждая из них также должна выплатить штраф в размере 300 тысяч египетских фунтов ($ 8,7 тысячи).

Девушек обвинили в нарушении "принципов и ценностей мусульманского народа Египта". По мнению суда, они якобы поощряли других женщин сотрудничать с ними за деньги.

В частности, Мавада Аль-Адхамия осуждена за публикацию "непристойных видео и фотографий". У нее было более двух миллионов фолловеров в TikTok и Instagram. По словам ее адвоката, приговор будет обжалован.

20-летнюю студентку Каирского университета Ханин Хоссам обвинили в том, что она знакомила мужчин и женщин через видеоприложение и получала за это денежное вознаграждение. У нее было около миллиона фолловеров в TikTok и Instagram.

Хоссам была задержана еще в апреле в связи с видеоклипом, который, по мнению следствия, является неприличным. В нем она рассказывала, как женщины могут заработать до 3 тысяч долларов, транслируя видео в обмен на деньги. Египетские власти расценила это как продвижение секс-услуг. В июне ее освободили под залог, но опять задержали после того, как следствие предоставило "новые доказательства".

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Остальные девушек обвинили в помощи Хоссам и Аль-Адхамия в ведении аккаунтов.

Правозащитники и пользователи соцсетей запустили кампанию в защиту арестованных девушек, назвав их преследование "нарушением свободы мысли и самовыражения".

Депутаты египетского парламента требуют от властей запретить в стране распространение видео через социальную сеть TikTok. По их мнению, она пропагандирует наготу и безнравственность.