В Египте пятерых девушек-блогеров приговорили к тюремному заключению за "аморальность"
Об этом сообщает Reuters .
Каждая из них также должна выплатить штраф в размере 300 тысяч египетских фунтов ($ 8,7 тысячи).
Девушек обвинили в нарушении "принципов и ценностей мусульманского народа Египта". По мнению суда, они якобы поощряли других женщин сотрудничать с ними за деньги.
В частности, Мавада Аль-Адхамия осуждена за публикацию "непристойных видео и фотографий". У нее было более двух миллионов фолловеров в TikTok и Instagram. По словам ее адвоката, приговор будет обжалован.
20-летнюю студентку Каирского университета Ханин Хоссам обвинили в том, что она знакомила мужчин и женщин через видеоприложение и получала за это денежное вознаграждение. У нее было около миллиона фолловеров в TikTok и Instagram.
Хоссам была задержана еще в апреле в связи с видеоклипом, который, по мнению следствия, является неприличным. В нем она рассказывала, как женщины могут заработать до 3 тысяч долларов, транслируя видео в обмен на деньги. Египетские власти расценила это как продвижение секс-услуг. В июне ее освободили под залог, но опять задержали после того, как следствие предоставило "новые доказательства".
Читайте также: В Детройте 15-летнюю правонарушительницу посадили в тюрьму за невыполненное школьное домашнее задание, начались протесты
Остальные девушек обвинили в помощи Хоссам и Аль-Адхамия в ведении аккаунтов.
Правозащитники и пользователи соцсетей запустили кампанию в защиту арестованных девушек, назвав их преследование "нарушением свободы мысли и самовыражения".
Депутаты египетского парламента требуют от властей запретить в стране распространение видео через социальную сеть TikTok. По их мнению, она пропагандирует наготу и безнравственность.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-