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Espreso.tvОбществоВ Детройте 15-летнюю правонарушительницу посадили в тюрьму за невыполненное школьное домашнее задание, начались протесты

В Детройте 15-летнюю правонарушительницу посадили в тюрьму за невыполненное школьное домашнее задание, начались протесты

В Детройте прошли протесты из-за решения судьи отправить несовершеннолетнюю девушку в тюрьму за невыполненную домашнюю работу

Девушка находится за решеткой по крайней мере с середины мая, сообщает BBC .

По данным американских СМИ, 15-летняя афроамериканка Грейс в прошлом году совершила нападение и кражу, и после этого судья назначила девушке испытательный срок.

Одним из его условий было то, что она добросовестно будет выполнять домашнюю работу, которую ей будут задавать в школе.

Начало ее испытательного срока совпало по времени с пандемией коронавируса, когда учебные заведения перешли на дистанционное обучение.

Долгое время широкой публике об этом деле ничего не было известно, но несколько дней назад об инциденте рассказало издание ProPublica.

Накануне под школой девушки, а также под зданием местного суда собрались сотни людей - в частности учителя и ученики, - которые выражали девушке свою поддержку.

В Верховном суде штата Мичиган уже пообещали пересмотреть дело в ближайшее время.

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