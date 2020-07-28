Украина временно отменяет визы для туристов из КНР

28 июля, 2020, 12:58

Украина вводит временный безвизовый режим для граждан Китая, которые посещают нашу страну с туристической целью

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского № 295/2020 "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью".

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Согласно тексту документа, безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней, вводится с 1 августа 2020 по 31 января 2021 года.