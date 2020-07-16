Украина подписала соглашение о безвизе с государством-островом в Карибском море

16 июля, 2020, 17:36

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер подписали Соглашение между правительствами стран об отмене визовых требований

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Положениями соглашения предусматривается введение безвизовых поездок граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней для пребывания с целью туризма или осуществления другой неоплачиваемый деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между Украиной и Гренадой, в том числе в рамках международных организаций.

Как сообщили в МИД, дипломатические отношения между Украиной и Гренадой были установлены 26 сентября 2019 в рамках 74-й сессии ГА ООН в г. Нью-Йорк.