Украина подписала соглашение о безвизе с государством-островом в Карибском море
16 июля, 2020, 17:36
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер подписали Соглашение между правительствами стран об отмене визовых требований
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Положениями соглашения предусматривается введение безвизовых поездок граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней для пребывания с целью туризма или осуществления другой неоплачиваемый деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.
В ходе встречи стороны также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между Украиной и Гренадой, в том числе в рамках международных организаций.
Как сообщили в МИД, дипломатические отношения между Украиной и Гренадой были установлены 26 сентября 2019 в рамках 74-й сессии ГА ООН в г. Нью-Йорк.
- Гренада - островное государство в Карибском море, у Южной Америки.
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