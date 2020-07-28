США предостерегли европейские компании от участия в "Северном потоке-2"
Об этом заявил представитель посольства США в Берлине, передает Deutsche Welle.
По его словам, США "недвусмысленно и постоянно отмечают опасность" строительства этого газопровода. В частности, Вашингтон видит в "Северном потоке-2" не коммерческий проект, а инструмент России по усилению европейской зависимости от поставок.
В посольстве США в Германии отмечают, что Вашингтон пока не вводит санкции, однако причастные к газопроводу компании должны осознавать, что подобное участие "создает для них риски".
Отметим, сегодня строительство "Северного потока-2" в территориальных водах Дании в районе острова Борнхольм прекращено из-за нереста трески.
Напомним, 23 июля Сенат США подавляющим большинством голосов принял оборонный бюджет на сумму 741 млрд долларов.
Проект оборонного бюджета предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока-2". В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки "Северного потока-2".
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