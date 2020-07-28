США предостерегли европейские компании от участия в "Северном потоке-2"

28 июля, 2020, 17:07

Соединенные Штаты Америки в очередной раз предостерегают европейские компании от участия в проекте "Северный поток-2"

Об этом заявил представитель посольства США в Берлине, передает Deutsche Welle.

По его словам, США "недвусмысленно и постоянно отмечают опасность" строительства этого газопровода. В частности, Вашингтон видит в "Северном потоке-2" не коммерческий проект, а инструмент России по усилению европейской зависимости от поставок.

В посольстве США в Германии отмечают, что Вашингтон пока не вводит санкции, однако причастные к газопроводу компании должны осознавать, что подобное участие "создает для них риски".

Отметим, сегодня строительство "Северного потока-2" в территориальных водах Дании в районе острова Борнхольм прекращено из-за нереста трески.

Напомним, 23 июля Сенат США подавляющим большинством голосов принял оборонный бюджет на сумму 741 млрд долларов.



Проект оборонного бюджета предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока-2". В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки "Северного потока-2".