Россия направила США, Великобритании и Канаде ноты протеста из-за ЛГБТ-флагов на зданиях посольств

28 июля, 2020, 16:05

Министерство иностранных дел России выразило протест США, Великобритании и Канаде из-за ЛГБТ-флагов, появившихся на зданиях их дипмиссий в Москве в конце июня

Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Василий Пискарев.

По его словам, российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на радужные флаги на зданиях иностранных дипмиссий после обращения депутатов Госдумы РФ.

"В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение - в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста", - сообщил Пискарев.

По его словам, МИД России расценил акцию посольств с ЛГБТ-флагами как нарушение положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства РФ.

25-27 июня на зданиях посольств США, Великобритании и Канады в Москве вывесили флаги ЛГБТ, чтобы отметить День радужного флага. Флаг впервые был продемонстрирован 25 июня 1978 года на прайд-параде в Сан-Франциско, на который вышли рекордные 250 тысяч участников.

Акция посольств совпала с голосованием по поправкам в Конституцию России, где закреплены положения о защите и сохранении традиционных семейных ценностей.