 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПутин подписал поправки в Конституцию РФ, которые позволят ему управлять до 2036 года

Путин подписал поправки в Конституцию РФ, которые позволят ему управлять до 2036 года


фото: reuters
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию страны

Об этом сообщает прессслужба Кремля.

Указ вступит в силу в субботу, 4 июля.

В пятницу, 3 июля, Центральная избирательная комиссия РФ утвердила окончательные итоги голосования за поправки. За внесение изменений в Конституцию проголосовали 57,7 млн человек - 77,92% избирателей, против были 15,7 млн - 21,27%.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, явка составила около 65 процентов. Поправки позволяют действующему президенту снова баллотироваться на этот пост в 2024 году - Владимир Путин сможет оставаться у власти до 2036 года.

Европейский союз раскритиковал голосования за поправки в Конституцию РФ. В Службе внешних связей ЕС напомнили, что поправка к статье 79 предусматривает верховенство российского основного закона над решениями межгосударственных органов на основе международных договоров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 июля, 2020 пятница

больше новостей

3 июля, 2020 пятница

2 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать