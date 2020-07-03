Путин подписал поправки в Конституцию РФ, которые позволят ему управлять до 2036 года

3 июля, 2020, 16:24

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию страны

Об этом сообщает прессслужба Кремля.

Указ вступит в силу в субботу, 4 июля.

В пятницу, 3 июля, Центральная избирательная комиссия РФ утвердила окончательные итоги голосования за поправки. За внесение изменений в Конституцию проголосовали 57,7 млн человек - 77,92% избирателей, против были 15,7 млн - 21,27%.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, явка составила около 65 процентов. Поправки позволяют действующему президенту снова баллотироваться на этот пост в 2024 году - Владимир Путин сможет оставаться у власти до 2036 года.

Европейский союз раскритиковал голосования за поправки в Конституцию РФ. В Службе внешних связей ЕС напомнили, что поправка к статье 79 предусматривает верховенство российского основного закона над решениями межгосударственных органов на основе международных договоров.