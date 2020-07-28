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Espreso.tvСпортРоналду выложил фото с празднования чемпионства "Ювентуса" на яхте

Роналду выложил фото с празднования чемпионства "Ювентуса" на яхте


фото: Instagram
Криштиану Роналду показал, как отметил на яхте с семьей досрочную победу "Ювентуса" в чемпионате Италии

Фотографию Роналду опубликовал в Instagram.

"Семья чемпионов. Нет ничего лучше, чем праздновать победу с тем, кого ты любишь", - подписал португалец фото с женой и детьми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FAMIGLIA CAMPIONE! Nothing better than celebrate your victories with the ones you love

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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