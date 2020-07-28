Роналду выложил фото с празднования чемпионства "Ювентуса" на яхте
28 июля, 2020, 11:29
Криштиану Роналду показал, как отметил на яхте с семьей досрочную победу "Ювентуса" в чемпионате Италии
Фотографию Роналду опубликовал в Instagram.
"Семья чемпионов. Нет ничего лучше, чем праздновать победу с тем, кого ты любишь", - подписал португалец фото с женой и детьми.
- Напомним, 26 июля "Ювентус" победил "Сампдорию" и досрочно стал чемпионом Италии по футболу .
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