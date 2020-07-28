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Espreso.tvЭкономикаРазумков подписал проект закона о поддержке "зеленой" энергетики

Разумков подписал проект закона о поддержке "зеленой" энергетики


фото: rada.gov.ua
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал проект закона о поддержке "зеленой" энергетики и направил его на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому

Соответствующая информация обнародована на сайте Верховной Рады.

Таким образом, проект закона №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Отметим, проект закона предусматривает снижение "зеленого" тарифа для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015 го по 31 декабря 2019 солнечных станций более 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами 2000 кВт - на 7,5%.

  • Напомним, Верховная Рада 21 июля приняла во втором чтении проект закона о поддержке "зеленой" энергетики.

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