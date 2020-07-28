"Заря" подписала контракт с воспитанником "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт "Зари".
Назарина подписал с "Зарей" полноценный контракт на 3 года, хавбек будет выступать под номером 27. Последним клубом украинца были львовские "Карпаты", где он выступал на правах аренды из бельгийского "Антверпена".
23-летний Егор Назарина является воспитанником киевского "Динамо". В прошлом сезоне провел 16 матчей, забил 5 голов и отдал 1 ассист.
Левый защитник Леовижильдо Жуниньо подписал контракт на 2 года. 24-летний бразилец получил 6-й номер, а на игровой футболке будет указано имя Жуниор Реис.
В нынешнем сезоне Леовижильдо провел 21 матч, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость бразильца составляет 550 тыс. евро.
- 21 июля уже сообщалось, что "Заря" подписала контракт с бразильским защитником македонского "Вардара" Леовижильдо.
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