"Устал и самоустранился": Гармаш об отставке Кучмы с Трехсторонней группы

28 июля, 2020, 14:11

Журналист, представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что за время его работы в Трехсторонней группе не видел второго президента Украины Леонида Кучму и думает, что он "устал и самоустранился" от работы

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор2 на Еспресо.TV.

"За время моей работы в ТКГ, это больше месяца, я Кучму (Леонид Кучма - второй президент Украины - ред.) не видел. Он уже устранился или самоустранился от участия. По каким причинам, мне не известно. Я думаю, что процессы, которые начались, то они начались раньше ", - отметил Гармаш.

Он отметил, что на месте президента Владимира Зеленского не просил бы Кучму идти с ТКГ.

"Я бы на месте Зеленского не просил бы Кучму уходить. Поскольку статус президента - большой плюс в переговорной группе. Это плюс для работы в переговорах, который должны учитывать и российская сторона ОБСЕ. Думаю, возможно Леонид Данилович в силу возраста и продолжительности участия в переговорах немного устал и самоустранился ", - отметил Гармаш.

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Леонид Кучма покинул свой пост .

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